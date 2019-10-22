Беглов сохраняет третью строчку в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров

Компания "Медиалогия", ежемесячно проводящая различные исследования относительно цитируемости и упоминаемости в СМИ и соцсетях российских политиков, опубликовала "общий зачет" губернаторов-блогеров за сентябрь.

В этой номинации глава Петербурга Александр Беглов сохранил свою предыдущую позицию, заняв третью строчку. В свою очередь, чиновники, чьи блоги цитируются чаще, столичный мэр Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров за отчетный месяц поменялись местами, и Собянин вышел вперед.

Удержаться в тройке "сильнейших", как утверждают исследователи, Беглову удалось за счет двух информационных поводов, и, как ни странно, ни один из них не связан с прошедшими в сентябре губернаторскими выборами.

Называются такие события, как открытие станций метро Фрунзенского радиуса в тестовом режиме и объяснение целесообразности специального режима, а также информация о планах Смольного просить у федерального бюджета деньги на проведение в Петербурге финала футбольной Лиги чемпионов в 2021 году.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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