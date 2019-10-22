Владимир Бортко выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Левшина

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко сообщил ЗАКС.Ру, что всегда считал члена Горизбиркома Николая Левшина большим профессионалом и замечательным человеком:

- Смерть вырвала из наших рядов... Это такая, в общем-то, дежурная фраза. Безвременно ушел - еще одна дежурная фраза. Смерть берет лучших… Три дежурных фразы, и в данном случае они все соответствуют действительности. Это был замечательный человек. Он был большой профессионал. Он мало говорил, но много делал. Я ему очень благодарен за его помощь. Мне было очень приятно с ним работать и разговаривать как по работе, так и не по работе. Мне всегда будет его не хватать. Я выражаю глубоко соболезнование его близким и его друзьям.

Левшин скончался 22 октября на 52-м году в жизни. Накануне его госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Он работал членом Горизбиркома от КПРФ с июня 2017 года. До этого был помощником депутата Бортко.

За время работы в городской избирательной комиссии Левшин выступал против монополии судов на получение видеозаписей с избирательных участков, за допуск оппозиционных кандидатов на муниципальные выборы, отстаивал возможность проведения референдумов по вопросам пенсионной реформы и строительства на территории парка Интернационалистов.

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