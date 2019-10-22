Путин наградил медалью главу следственной группы по "московскому делу" и делу ФБК

Президент Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени следователя Рустама Габдулина, который ведет дело о массовых беспорядках на митинге 27 июля, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Габдулин награжден за «заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Габдулин – старший следователь по особо важным делам при главе Следственного комитета. Кроме дела о беспорядках, сейчас он ведет дело об «отмывании денег», возбужденное против Фонда борьбы с коррупцией. В 2012 году Габдулин занимался следствием по «болотному делу», позже он вел дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» 2018 года.