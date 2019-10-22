Горизбирком выразил соболезнования в связи со смертью Николая Левшина

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии, сотрудники аппарата и председатели территориальных избиркомов выразили соболезнования в связи со смертью члена Горизбиркома от КПРФ Николая Левшина.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая Николаевича Левшина в связи с невосполнимой утратой. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Николай Левшин отличался принципиальностью, очень тщательно подходил к каждому своему решению и поступку, готов был прийти на помощь коллегам», - говорится в сообщении пресс-службы ГИК.

Николай Левшин скончался 22 октября. Накануне его госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Он работал членом Горизбиркома от КПРФ с июня 2017 года. До этого был помощником депутата Бортко.

За время работы в городской избирательной комиссии Левшин выступал против монополии судов на получение видеозаписей с избирательных участков, за допуск оппозиционных кандидатов на муниципальные выборы, отстаивал возможность проведения референдумов по вопросам пенсионной реформы и строительства на территории парка Интернационалистов.