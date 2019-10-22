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22 октября, 17:57

На архангельского депутата завели дело о крупном мошенничестве

фото ЗакС политика На архангельского депутата завели дело о крупном мошенничестве

Избранный от "Справедливой России" депутат Архангельской городской думы Петр Ватутин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает местное издание "Эхо Севера".

Согласно версии следствия, политик злоупотребил чужим доверием и присвоил себе чужое имущество. Инкриминируемое ему злодеяние карается сроком до десяти лет реального лишения свободы вкупе со штрафом до одного миллиона рублей.

Пока Ватутин имеет статус подозреваемого. Издание со ссылкой на анонимные источники пишет о том, что он причастен к хищению более 32 млн рублей, добытых в форме кредита.

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