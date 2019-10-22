Генпрокуратура: Более трех четвертей россиян считает полицию и суд коррумпированными

Генпрокуратура в лице своего официального представителя Александра Куренного провела брифинг, посвященный антикоррупционным мерам государства и связанный с анонимным социологическим опросом на эту тему, который ведомство провело в июне.

Больше всего коррупции, по мнению россиян, в тех институтах, где есть власть, там, где концентрируются и воплощаются все три ее ветви.

"Уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной собственности участники опроса оценили в 78%, в правоохранительной системе в 77%, в сфере государственного и муниципального контроля в 75%, в судебной системе в 74%", - доложил Куренной.

По его сведениям, россияне в целом приветствуют ужесточение антикоррупционных государственных мер: только 2 процента опрошенных соотечественников находит имеющийся сегодня уровень строгости "перебором".

Репрезентативный опрос проводился по всей стране. В нем поучаствовало 38 тысяч респондентов.