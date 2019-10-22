В Смольном призвали не беспокоить диких зверей после прогулки лисы по Гренадерскому мосту

Специалисты комитета по природопользованию призвали петербуржцев не беспокоить лис в случае встречи с ними в черте города.

В ночь на 22 октября лису заметили на Гренадерском мосту, сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП». Зверек метался по проезжей части, а затем отошел к краю моста.

В комитете пояснили, что животные приходят в город в поисках пищи. Лиса способна сама вернуться в привычную среду обитания, она смышленый и осторожный зверь, и если ее не трогать, то опасности для человека она не представляет, рассказали специалисты.

При встрече с лисой в комитете советуют не приближаться к ней, не кормить и не привлекать к себе внимания. Не стоит всего этого делать, даже если покажется, что зверьку требуется помощь. Чиновники просят в таких случаях звонить в комитет по телефону 417-59-28 в рабочие дни или круглосуточно – по телефону экстренных служб 112.

В последнее время в Петербурге часто наблюдают диких животных в черте города. Накануне в Смольном призвали быть осторожнее после того, как на Парашютной улице сбили кабана.