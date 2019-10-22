Деревянный дом-памятник на Удельной продадут с молотка

Деревянное здание по адресу Фермское шоссе, 36, расположенное у железнодорожных путей близ станции Удельная и являющееся объектом культурно-исторического наследия, будет по решению комитета имущественных отношений продано на торгах. Об этом стало известно специализированному изданию "Канонер".

Первоначально в бревенчатом доме, появившемся на местности еще при императоре Николае I, располагался один из учебных корпусов Удельного земледельческого училища.

В советские годы здание использовалось как библиотека, а после ее закрытия пребывало в заброшенном состоянии.

Отметим, что напротив, по адресу Фермское шоссе 35-37, ранее тоже располагались деревянные дома. На сегодняшний день остатки сгоревших в 2010-е годы построек скрыты лесами.