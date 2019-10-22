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22 октября, 18:55

Эксперты ФСБ не увидели попадания брошенной Раджабовым бутылки в полицейского на акции 27 июля

фото ЗакС политика Эксперты ФСБ не увидели попадания брошенной Раджабовым бутылки в полицейского на акции 27 июля

Экспертиза Института криминалистики ФСБ не выявила соприкосновения бутылки, брошенной фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым во время протестов 27 июля, с телом полицейского, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По словам адвоката, в результатах экспертизы указывается, что на изученной видеозаписи не видно, чтобы бутылка попадала в правоохранителя. Она перемещается так, что «отображение одного из сотрудников правоохранительных органов маскирует на некоторое время возможную линию или точку соприкосновения его» с тарой. На основании этого эксперты сделали вывод, что бутылка могла задеть правоохранителя, но достоверно установить, был ли контакт, невозможно.

Также следствие предоставило Бадамшину протокол об окончании следственных действий по делу Раджабова.

Раджабова, как и других фигурантов «московского дела», обвиняют в нарушении ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Потерпевший полицейский сначала утверждал, что брошенная Раджабовым бутылка попала ему в шею и причинила боль, а затем заявил, что только напугала его, создав «резкий звук удара» чего-то взрывающегося, и таким образом на него оказано «психологическое давление».

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0:23    
От звука выстрела этот говнардеец, наверное, подохнет.

22 октября, 21:33    
Короче полицейский путается в показаниях. А если бы он на войне где снаряд летит?

22 октября, 21:08    
"психологическое давление" у бравой девочки-росгвардейца создалось по причине того, что он с испугу обосрался и над ним долго ржали его дружки...

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