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22 октября, 19:22

В гости к "Комитету за гражданские права" пришла полиция вместе с сотрудниками федерального ТВ

фото ЗакС политика В гости к "Комитету за гражданские права" пришла полиция вместе с сотрудниками федерального ТВ

В московский, центральный офис "Комитета за гражданские права" 22 октября без приглашения ворвались сотрудники полиции, сообщает "МБХ Медиа". Они прогнали оказавшихся там же представителей телеканалов НТВ и РЕН ТВ, которые явились с не очень понятными членам организации целями.

По словам председателя "комитета" Андрея Бабушкина, силовики пытались воздействовать на его заместителя Андрея Маякова и заставить того признаться в некоем коррупционном преступлении. Самого Бабушкина в собственный же офис не пускает. С учетом заблаговременного появления репортеров действия, производимые людьми в погонах, он характеризует как провокацию. 

Отметим, что Бабушкин состоит в президентском Совете по правам человека, в котором накануне, 21 октября, благодаря указам Владимира Путина произошли заметные перестановки.

UPD 20:55: Андрея Маякова увезли на допрос в Следственный комитет

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0:20    
20:15 - смешно, когда продажные пригожинские тролли пишут о продаже чести.

22 октября, 21:43    
А давайте к силовикам ворвемся во время митинга и заставим их признаться в антиконституционном удержании власти!

22 октября, 20:15    
Нечего делать настоящим правозащитникам в этом Совете проданной чести.

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