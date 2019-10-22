Дело экс-координатора псковской "Открытой России" и ее мужа отдали на доследование

Скандальное уголовное дело о сбыте наркотиков, возбужденное в январе в отношении бывшего координатора псковского отделения "Открытой России" Лии Милушкиной и ее мужа Артема, отправилось обратно в Следственный комитет для уточнения ряда обстоятельств, пишет издание "МБХ Медиа" со ссылкой на семейного адвоката Владимира Данилова.

"Прокуратуре какие-то моменты там не нравятся, но для их устранения требуется небольшое время. Доследование начнется в ближайшее время. Следователь Андрей Мамаев сказал, это речь идет о каких-то небольших правках, с его слов, нужно что-то технически изменить в обвинении", - рассказал юрист.

Как минимум до 15 ноября Лия Милушкина пробудет под домашним арестом, а Артем Милушкин - в следственном изоляторе. Правоохранителей, которые избрали столь строгую меру пресечения для мужчины, не смутило наличие в семье несовершеннолетних детей: по мнению государства, их отец может скрыться от правосудия.

Супружескую пару задержали 17 января. По признанию Милушкина, незадолго до того рокового дня силовики обращались к нему с недвусмысленным намеком: если он продолжит свой политический активизм, то рискует в компании полицейских обнаружить в своих вещах наркотики.