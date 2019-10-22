«Крест на общественных чаяниях»

Совет по правам человека задумывался как имитирующий общественную деятельность орган, считают опрошенные ЗАКС.Ру петербургские правозащитники. Однако, некоторые из членов СПЧ говорили о действительно важных вещах: пытках, политических репрессиях и прочем – из-за этого они и были исключены из совета, уверены собеседники издания.

фото: пресс-центр Совета по правам человека

Аллергическая реакция

Президент России Владимир Путин 21 октября исключил из Совета по правам человека пять человек: председателя совета Михаила Федотова, профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского, политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова и директора правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва. На их места пришли исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, член Общественной палаты России и президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов, а также уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Должность председателя занял ведущий Первого канала, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

По мнению сохранившего свое место в СПЧ председателя координационного совета «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александра Брода, в последнее время Чиков, Шульман и Шаблинский больше занимались политической деятельностью, а не правозащитной.

- Что касается ротации членов совета, таково было решение президента. Мое личное мнение, что, например, Бобров был не очень активен в последнее время. Что касается Шульман, Шаблинского, Чикова, то в их высказываниях и деятельности было больше политики, чем правозащиты в последнее время. Но это, опять же повторю, мое личное мнение, - заявил Брод.

С его мнением о Боброве не согласна член СПЧ и ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталия Евдокимова. По ее мнению, директор «Восхода» активно работал и не занимался политикой.

- Что касается Боброва Евгения Александровича, я просто не поняла. Он не вмешивался ни в какие политические разборки, он просто «пахал». Причем работоспособности его можно просто поражаться, - считает Евдокимова.

Она также заявила, что исключенные члены СПЧ – это большая потеря для совета. Чикова, Шульман и Шаблинского же лишили полномочий из-за того, что они не нравились власти, поделилась своим мнением член СПЧ.

О том, что исключенные члены совета могли быть неугодны администрации президента говорит председатель «Открытой России» и юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова. Она отметила, что бывшие представители СПЧ поднимали важные для общества вопросы.

- Поднимались вопросы, которые связаны, в том числе, с «московским делом», и с делом «Сети»* и «Нового величия», которые вызывают аллергическую реакцию у представителей власти, вызывает аллергическую реакцию в Кремле. В том числе поднимали на международном уровне. Поэтому, думаю, где-то высоко было принято решение избавиться от последнего рупора самых одиозных дел, которые связаны с политическими преследованиями, - предположила Буракова.

«Московским делом» стали называть уголовное дело о якобы происходивших в Москве массовых беспорядках во время протестной акции 27 июля. Сначала расследование шло в отношении 15 человек, но большинству из них позже предъявили обвинения в применении насилия к органам власти. По статье о беспорядках дело заведено в отношении двух фигурантов.

Правозащитница Яна Теплицкая, не попавшая в новый состав петербургской Общественной наблюдательной комиссии, разделяет мнение Бураковой. Она считает, что исключенные из СПЧ общественники задавали неудобные вопросы, в том числе президенту России Владимиру Путину на ежегодной с ним встрече.

- В прошлом году Совет по правам человека на этой встрече говорил Путину про пытки, в частности про пытки ФСБ. Насколько я понимаю, эти вопросы были неожиданны, и на них была достаточно непосредственная реакция. Я думаю, что такого рода вещи больше невозможны. Вряд ли господин Фадеев будет задавать вопросы про пытки ФСБ когда-нибудь кому-нибудь. При этом, понятно, что, судя по составу исключенных членов Совета по правам человека, это связано с участниками мирных акций и недопущением того, чтобы они говорили то, что они собирались говорить по поводу «московского дела», - сказала Теплицкая.

Встречи СПЧ с президентом проходят раз в год – в октябре-декабре. В 2018 году мероприятие состоялось 11 декабря. Тогда речь шла о нарушении прав россиян за рубежом и искоренении необоснованного насилия в тюрьмах.

Последний оплот

Большинство опрошенных ЗАКС.Ру правозащитников полагают, что Совет по правам человека все же создавался для видимости, а не для реальных дел. Об этом, например, сказал руководитель правозащитной «Команды 29» Иван Павлов.

- Я вообще скептически отношусь к подобного рода институциям. Поскольку считаю их симулякрами, которые служат некоторой ширмой для того, чтобы государство могло сказать: «Вот, мы заботимся о правах человека». А на самом деле эффективность этого совета заключалась лишь в том, что они могли иногда громко что-то сказать. И отсутствие у них конкретных полномочий делает их работу малоэффективной, - заявил правозащитник.

При этом, считают собеседники издания, исключенные члены совета всё же активно занимались правозащитной деятельностью. После их ухода СПЧ может превратиться в ту ширму, ради которой он и создавался, предполагает адвокат «Агоры» Виталий Черкасов.

- Со вчерашнего дня можно говорить о том, что придется поставить крест на общественных чаяниях. И что теперь этот общественный орган, по сути дела, является бессмысленным придатком, то есть декларативно он как бы показывает, что вокруг президента существуют представители общественности, которая может до него доносить какую-то информацию. Учитывая то, что из совета удалены самые работоспособные представители общественности и вместо них введены статисты, в моем понимании, статисты. Учитывая, что Федотов заменен на человека, который в моем понимании является представителем российской пропаганды. Скорее всего, мы скоро забудем о существовании данного общественного совета, так же как мы забыли, что у нас есть в каждом регионе Общественная палата, - заявил Черкасов.

Буракова уверена, что произошедшие перестановки являются трендом в сторону «закручивания гаек». По ее мнению, работа совета как защитного органа станет еще слабее.

Остались люди

С исходом Чикова, Шульман, Шаблинского, Боброва и Федотова деятельность Совета по правам человека может и не пропасть полностью, отметили правозащитники. В СПЧ еще остались уважаемые люди, напомнил Черкасов. При этом, добавил он, они в «катастрофическом меньшинстве» и вряд ли смогут на что-то повлиять.

Действующие же члены совета настроены не так пессимистично. Наталия Евдокимова считает, что после изменения состава полемика в СПЧ может обостриться. В том числе и из-за отставок, отметила ответственный секретарь Правозащитного совета. Брод же оптимистично уверен, что совет сможет поменять некоторые взгляды нового председателя.

- Я не сторонник панических настроений, что Фадеев задушит совет, изменит его лицо. В совете осталось много самостоятельных людей со своим собственным мнением, людей сложившихся. Поэтому скорее совет сможет изменить взгляды Фадеева и настроить его на правозащитную волну, открыть ему какие-то болевые точки, новые проблемы, - заявил член СПЧ.

Он надеется, что совет обратит внимание на те сферы, где раньше был не так активен. В частности, займется вопросами развития науки, образования, культуры и социальной защиты. При этом, по его мнению, по высказываниям Фадеева ясно, что он не намерен отказываться от острых тем. То есть проблемы правосудия, избирательного права, митингов не будут отложены, считает Брод.

Правозащитник Иван Павлов не скрывает своего скептического отношения к Совету по правам человека. По его мнению, деятельность организации значительно не преобразится.

- Не думаю, что ситуация сильно изменится. Наверно найдутся люди... Там есть ещё люди, которых я уважаю, которые смогут что-то громко сказать. Но сказать – мало, надо ещё что-то сделать, - отметил Павлов.

*Организация «Сеть» признана террористической, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации, а фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества.

София Саттарова

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