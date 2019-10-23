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9:45

Силовики задержали родственников сенатора Арашукова

фото ЗакС политика Силовики задержали родственников сенатора Арашукова

Правоохранители задержали троюродного племянника экс-советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова Беслана после обысков в его доме в ауле Хабез в Карачаево-Черкесии, сообщил "Интерфаксу" адвокат бывшего сенатора Рауфа Арашукова Владимир Постанюк.

Баслан Арашуков около года назад работал директором предприятия "Ставрополькартон" - там тоже прошли обыски.

В разговоре с РБК Постанюк сообщил, что, по его мнению, единственная причина для задержания Беслана, - то, что он родственник. Никаких обвинений ему не предъявлено.

Источник "Интерфакса" добавил, что также по "делу Арашуковых" задержан брат супруги экс-сенатора заместитель директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба.

Постанюк считает, что все следственные действия проводятся "с целью давления на ту часть семьи, которая пока еще не покинула республику".  

Напомним, в конце сентября Басманный суд Москвы продлил арест Арашуковых до конца года. Срок следствия по их делу был продлен до 24 января 2020 года.

Арашукова-младшего обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Экс-сенатора подозревают, в числе прочего, в заказе двух убийств: Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Рауль Арашуков был арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

Полномочия Арашукова в Совфеде прекратили лишь спустя пять месяцев, в мае. Поводом стало то, что он не предоставил декларацию о доходах за 2018 год к 1 апреля, как того требует закон.

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