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10:23

Макаров о Вишневском: Многие годы нас связывают очень личные отношения

фото ЗакС политика Макаров о Вишневском: Многие годы нас связывают очень личные отношения

Руководитель петербургского отделения "Единой России" и спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров поздравил с прошедшим днем рождения лидера фракции "Яблоко" Бориса Вишневского.

- Многие годы нас связывают очень личные отношения и настоящая мужская дружба, - заявил Макаров перед началом заседания регионального парламента 23 октября.

Спикер ЗакСа также назвал Вишневского одним из самых знаковых петербургских депутатов и отметил, что тот обладает "талантом неудержимого пропагандиста". Также Макаров призвал недавнего именинника воспитывать молодых "яблочников" в любви к Отечеству.

Вишневскому исполнилось 64 года 15 октября. На прошлом заседании ЗакСа, 16 октября, он отсутствовал, поэтому поздравление спикера было отложено на неделю.

Сергей Еремеев


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