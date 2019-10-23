Надежда Тихонова подписалась под "письмом трехсот"

В стане подписантов "письма трехсот" пополнение: коллег по ЗакСу, высказавшихся в поддержку фигурантов "московского дела", решила поддержать и экс-кандидат в губернаторы Надежда Тихонова, о чем сообщил у себя в Facebook депутат Максим Резник.

Таким образом, всего в защиту участников уголовного разбирательства о массовых беспорядках в Москве выступили семь парламентариев: кроме Резника и Тихоновой это - Сергей Трохманенко, Михаил Амосов, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Александр Рассудов.

Кроме того, поддержать фигурантов "дела 212" решили свыше ста петербургских муниципалов.

Обращение адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко.

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