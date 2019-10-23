18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:00

Надежда Тихонова подписалась под "письмом трехсот"

фото ЗакС политика Надежда Тихонова подписалась под "письмом трехсот"

В стане подписантов "письма трехсот" пополнение: коллег по ЗакСу, высказавшихся в поддержку фигурантов "московского дела", решила поддержать и экс-кандидат в губернаторы Надежда Тихонова, о чем сообщил у себя в Facebook депутат Максим Резник.

Таким образом, всего в защиту участников уголовного разбирательства о массовых беспорядках в Москве выступили семь парламентариев: кроме Резника и Тихоновой это - Сергей Трохманенко, Михаил Амосов, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Александр Рассудов.

Кроме того, поддержать фигурантов "дела 212" решили свыше ста петербургских муниципалов.

Обращение адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:20 Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта "московского дела" Фомина

22 октября, 18:55 Эксперты ФСБ не увидели попадания брошенной Раджабовым бутылки в полицейского на акции 27 июля

22 октября, 17:18 Путин наградил медалью главу следственной группы по "московскому делу" и делу ФБК

22 октября, 16:58 Россиянин попросил убежища на Украине, заявив о преследовании за участие в акциях протеста

22 октября, 9:54 Новый глава СПЧ: Я понимаю реакцию властей на проведение незаконных митингов

21 октября, 20:56 Новый глава СПЧ Фадеев пообещал разобраться с игнорированием жалоб потерпевших на митингах

21 октября, 19:57 Фигуранта "московского дела" Чирцова оставили под арестом еще на три месяца

18 октября, 17:55 В СК расспросили родственников Айдара Губайдулина о его возможном местонахождении

18 октября, 10:57 Родственников фигуранта "московского дела" Губайдулина вызвали на допрос в СК после обыска

17 октября, 18:33 Более 80 депутатов Петербурга подписались под «письмом трехсот»


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:54    
11:07, Хватит клеветать и разваливать Россию, убаюкивать россиян, мол, все так и задумано. И без Вашей близорукой пропаганды, по сообщению Генпрокуратуры: уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной собственности россияне оценили в 78%, в правоохранительной системе в 77%, в сфере государственного и муниципального контроля в 75%, в судебной системе в 74%.

11:47    
Прозападных бунтовщиков - подрывников гос.строя России из "московского дела" на нары - это справедливо и правильно!!! Но может и 300 подписантов туда же за помощь врагам российского народа? Что по этому поводу думает СПЧ, товарищ Фадеев?

11:35    
11.07чудик ты что ли патриот?

11:14    
11:07 Не тебе, фашистской мрази, выступать от имени 147 миллионов граждан России! Не для того уничтожали фашизм (нацизм) на земле Италии и Германии, чтобы он возродился на русской земле!

11:12   147 миллионов адекватных граждан-патриотов России!  
11:07 - одна продажная пригожинская мразь.

11:07    
300 прозападных мразей на 147 миллионов адекватных граждан-патриотов России! Нормальное соотношение! Россия, вперёд!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:51 Путин заявил о готовности РФ поддерживать ЦАР

14:30 ЗакС одобрил новые территории ЗНОП вместо “Сада на Неве”

14:26 Телеведущий Киселёв поведал о думах Путина о будущем преемнике   1

14:24 Новогодний прием правительства Петербурга может подорожать на 163 тысячи рублей

14:23 Единороссы из ЗакСа в очередной раз отказались защищать Муринский парк от застройки

13:58 Путину недостаточно сегодняшнего уровня товарооборота с Африкой   2

13:55 В Сыктывкаре приходили с обыском к участнику столкновений с омоновцами в Шиесе

13:31 ЗакС изменил сроки публичных слушаний по градостроительным вопросам

13:28 Четырбок рассказал коллегам, что ему не приходится собирать пустые пивные банки

13:23 Лимонов недоволен новыми договоренностями Путина по Сирии   2

13:20 Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта "московского дела" Фомина

13:12 Четырбок и Рахова нашли четыре закона Петербурга, где неправильно назван орган исполнительной власти

13:06 Макаров рассказал о своих любимых фильмах   3

12:51 В Москве из-за подгоревшего в буфете мяса экстренно эвакуировали здание Совфеда

12:50 Под Тихвином незаконно вырубили лес почти на полмиллиона рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru