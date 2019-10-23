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11:19

"Коррупционное" уголовное дело против скрывшегося экс-главы Челябинской области отменили

фото ЗакС политика "Коррупционное" уголовное дело против скрывшегося экс-главы Челябинской области отменили

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении уголовного дела, в материалах которого фигурировал бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский и связанные с его именем 20 млрд рублей, похищенные из бюджета. Об этом пишет РБК со ссылкой на его адвоката Рустама Курмаева.

"Мы получили этому подтверждение", - ограничился короткой репликой юрист.

Примечательно, что сам Дубровский своевременно покинул страну и, по последним данным, пребывает в Швейцарии.

Об отставке Дубровского, формально обставленной как уход по собственному желанию, стало известно 19 марта. Накануне у ФАС уже имелись к нему претензии относительно  госзаказа: по мнению антимонопольщиков, правительство вверенного Дубровскому региона раз за разом проводило госзакупки таким образом, что на торгах использовался механизм картельного сговора (максимально установленная цена фактически не снижалась). Весной его место временно занял Алексей Текслер, впоследствии победивший на выборах.

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