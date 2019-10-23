Замглавы "Комитета за гражданские права" Маякова заподозрили в мошенничестве

Заместителя руководителя "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова задержали по подозрению в мошенничестве, уведомил "МБХ медиа" его адвокат Федор Аксененко.

"Его задержали по подозрению в покушении на мошенничество. О чем конкретно идет речь, я пока сказать не могу, поскольку нам еще не предъявили постановление о возбуждении дела. Сейчас Андрей находится в ИВС в СВАО. Меру пресечения, скорее всего, будут избирать завтра", - уточнил Аксененко.

В то же время на сайте Следкома опубликована информация о том, что Маяков якобы пообещал помочь некоему осужденному в пересмотре его дела за 2,5 млн рублей. В СК отчитались, что правозащитника задержали после получения им первой части взятки - 200 тысяч рублей.

Накануне, 22 октября, силовики нагрянули с обыском в "Комитет за гражданские права". Перед этим в офис организации пытались проникнуть съемочные бригады НТВ и РЕН ТВ.

Директор комитета Андрей Бабушкин поведал, что правоохранители "пытались оказать давление" на Маякова с тем, чтобы он признался, что "хотел получить какую-то сумму денег".

Как рассказала член правления комитета Юлия Перепелова, инцидент начался с того, что в офис организации ворвался некий "мужчина с пакетом". "Он кричал: „Куда его передать?“. Говорил, что это что-то для Андрея Маякова", - делилась Перепелова.

Дальнейшая судьба пакета и его содержимого не известна, однако после этого в офисе комитета появились НТВ и РЕН ТВ. "Они снимали, видимо, как носился этот человек. Потом приехали силовики и выгнали их. Андрея Владимировича Бабушкина, председателя, не пускают туда без объяснений. Кто они - мы не знаем", - подытожила рассказ Перепелова.