ЗакС проголосовал за строительство судебного квартала на месте "Сада на Неве"

"Сад на Неве", на территории которого собираются построить судебный квартал, планируется вывести из перечня зеленых насаждений общего пользования. Соответствующую инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова 23 октября приняли в первом чтении депутаты Заксобрания. Ожидается, что законопроект будет принят в целом на внеочередном заседании петербургского парламента.

"Сад на Неве" находится на Смольной набережной. Его площадь составляет 3 га. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков отметил, что в знак компенсации в ЗНОП включат шесть участков общей площадью 3,5 га.

Законопроект Беглова раскритиковали несколько депутатов.

- Самая неактуальная задача для российского правосудия - переезд Верховного суда. Что, нет других проблем? Я не помню, чтобы Верховный суд обращал внимание на политзаключенных, которые появляются в нашей стране практически каждый год, - заявил лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

Александр Егоров из "Справедливой России" отметил, что реальная обеспеченность жителей Центрального района зелеными насаждениями составляет чуть больше 4 кв.м на человека. По его словам, при таких показателях исключение территорий из перечня ЗНОП незаконно.

Михаил Амосов рассказал, что "Сад на Неве" ему прекрасно знаком, поскольку он много лет играл в нем в футбол. Депутат выразил сожаление, что не предложено альтернативных вариантов для размещения судебного квартала. По его словам, ими могли бы стать, например, Малоохтинская набережная или новые намывные территории. Однако Амосов добавил, что все равно проголосует за законопроект.

В Петербурге нет политики по превращению города в зеленый мегаполис, отметил член КПРФ Александр Рассудов. Идею переезда Верховного суда во второй по величине город России он поддержал, но отметил, что необходимо лучше разрабатывать зеленую политику в регионе, чтобы впредь минимизировать возможность конфликтных ситуаций.

Депутат фракции "Единая Россия" Андрей Васильев заявил, что судебный квартал оживит район, в котором его планируется строить. Он также добавил, что давно мечтал, чтобы в Петербурге появился арт-парк - такой же, как "Зарядье" в Москве.

Напомним, в апреле губернатор Беглов объявил о решении разбить арт-парк вдоль набережной Малой Невы, где ранее планировалось строительство судебного квартала, в состав которого должны войти новое здание Верховного суда и жилые дома для судей и сотрудников аппарата. Позже в Смольном объявили, что судейский корпус перенесут на место "Сада на Неве".

Сергей Еремеев

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