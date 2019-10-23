У министра финансов Силуанова обнаружили элитный пентхаус за полмиллиарда рублей

Главе Министерства финансов Антону Силуанову принадлежит пентхаус в элитном жилищном комплексе "Андреевский", расположенном на Фрунзенской улице в Москве. Находкой поделилось издание "Метла", ссылаясь на данные Росреестра. Аналогичного размера жилплощадь - 253,8 кв метров - имеется и в декларации министра.

Как подсчитали в "Метле", квартиры в ЖК "Андреевский" продаются по цене от 1,8 млн рублей за квадратный метр. Следовательно, пентхаус Силуанова может стоить не менее 457 млн рублей.

По соседству с Силуановым обитает Ливерганд Михаил Моисеевич. Точно так же именуют бывшего помощника члена Совфеда от Чукотки времен Романа Абрамовича. Ливерганд и "опальный" олигарх являются совладельцами "Регистратора Р.О.C.Т." - компании, специализирующаяся на ведении реестров владельцев именных ценных бумаг.

Силуанов, напомним, был одним из тех, кто высказался против введения налога на имущество для богатых.

В прошлом году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального разыскал у министра участок на Рублевке стоимостью 1,25 млрд рублей.