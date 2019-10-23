В Москве из-за подгоревшего в буфете мяса экстренно эвакуировали здание Совфеда Из-за сработавшего в столовой датчика автоматической пожарной сигнализации пришлось экстренно покинуть свои места всем служащим Совета Федерации, информируют "Известия". "Внимание! В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть рабочие места", - приводит издание текст прозвучавшего в стенах здания послания. Сотрудников учреждения призвали срочно выйти на улицу, взяв с собой только необходимые вещи. Причины срабатывания сигнализации устранены. На данный момент работа Совфеда восстановлена. Обновлено в 13:00. Как пишет ТАСС, пожарная сигнализация сработала из-за подгоревшего в буфете учреждения мяса. При этом, отмечает издание, "пленарное заседание не прекращалось ни на минуту". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен