В Москве из-за подгоревшего в буфете мяса экстренно эвакуировали здание Совфеда

Из-за сработавшего в столовой датчика автоматической пожарной сигнализации пришлось экстренно покинуть свои места всем служащим Совета Федерации, информируют "Известия".
"Внимание! В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть рабочие места", - приводит издание текст прозвучавшего в стенах здания послания.
Сотрудников учреждения призвали срочно выйти на улицу, взяв с собой только необходимые вещи. Причины срабатывания сигнализации устранены. На данный момент работа Совфеда восстановлена.
Обновлено в 13:00.
Как пишет ТАСС, пожарная сигнализация сработала из-за подгоревшего в буфете учреждения мяса. При этом, отмечает издание, "пленарное заседание не прекращалось ни на минуту".