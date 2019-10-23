Макаров рассказал о своих любимых фильмах

Начав рассуждать о законодательной инициативе, ограничивающей рекламные блоки в кинотеатрах, председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров рассказал журналистам о фильмах, которые ему нравятся.

Особенно спикер ЗакСа отметил “В августе 44-го” режиссера Михаила Пташука и “Время первых” Дмитрия Киселева. Их Макаров назвал “пронзительными”.

- “Время первых” - замечательно снятый фильм. Самое главное, на реальных исторических событиях и фактах. Он несет в себе колоссальную не только эстетическую, но и воспитательную нагрузку, - заявил Макаров на брифинге 23 октября.

Спикер добавил, что ему нравятся и старые советские фильмы, такие как “Баллада о солдате” Григория Чухрая и “Они сражались за родину” Сергея Бондарчука, а также популярные в народе комедии.

Макаров обратил внимание, что рекламы много не только в кинотеатрах, но и по телевизору. Председатель парламента возмутился тем, что ее начали показывать одновременно по нескольким каналам и из-за этого не удается переключиться с канала на канал и пропустить рекламный блок.

Напомним, комитет по законодательству петербургского парламента разработал федеральный законопроект, по которому реклама и трейлеры могут транслироваться в кинотеатре только перед показом фильма. При этом рекламный блок не может занимать больше 20 минут. Инициативу приняли в первом чтении 23 октября.

Сергей Еремеев

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