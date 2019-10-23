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13:28

Четырбок рассказал коллегам, что ему не приходится собирать пустые пивные банки

фото ЗакС политика Четырбок рассказал коллегам, что ему не приходится собирать пустые пивные банки

Депутат Законодательного собрания Петербурга от “Единой России” Денис Четырбок на заседании 23 октября высказался за популяризацию программы раздельного сбора мусора среди населения.

Его однопартиец Алексей Цивилев поинтересовался, собирает ли сам парламентарий использованные батарейки и пустые пивные банки. Четырбок ответил, что в его квартире пивных банок практически не бывает, но мусор он старается сортировать.

ЗакС принял в первом чтении поправку в Экологический кодекс Петербурга, которая относит к полномочиям Смольного разработку и утверждение территориальной схемы обращения с отходами. Будучи соавтором законопроекта, Четырбок отметил, что инициатива призвана привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Сергей Еремеев


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