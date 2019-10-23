ЗакС изменил сроки публичных слушаний по градостроительным вопросам

Общественные слушания по темам землепользования и застройки в Петербурге будут длиться не менее одного и не более трех месяцев. Соответствующую инициативу Заксобрание приняло в первом чтении 23 октября.

Ранее этот срок составлял не менее двух и не более четырех месяцев.

Авторами инициативы выступили председатель комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин и глава комитета по законодательству Денис Четырбок (оба - “Единая Россия”).

Также единороссы предложили изменить предоставляемый городским властям срок проверки документации по планировке территории с тридцатидневного на двадцатидневный.

Поправки ко второму чтению инициативы будут приниматься до 22 ноября.

Сергей Еремеев

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