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14:23

Единороссы из ЗакСа в очередной раз отказались защищать Муринский парк от застройки

фото ЗакС политика Единороссы из ЗакСа в очередной раз отказались защищать Муринский парк от застройки

Большинство депутатов петербургского парламента на внеочередном заседании 23 октября не стали голосовать за включение в перечень зеленых насаждений общего пользования участка в Муринском парке, на месте которого планируется строительство спорткомплекса Nova Arena 2.

С этим предложением выступил депутат Михаил Амосов, ранее участвовавший в митингах против вырубки деревьев в парке.

Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков отметил, что окончательное решение по парку в правительстве города еще не принято. Также Шестериков обратил внимание, что в тексте поправки была допущена техническая ошибка.

В итоге за поправку Амосова проголосовали только девять депутатов, еще двое воздержались. Остальные 38 парламентариев предпочли не голосовать.

Амосов сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что другого результата не ожидал, но попыток сохранить парк оставлять не намерен.

- Вода камень точит, - прокомментировал депутат.

Он обратил внимание, что раньше Шестериков критиковал его предложения по Муринскому парку жестче, а теперь указывает на технические ошибки и говорит, что Смольный думает над окончательным решением.

Отказались депутаты включать в перечень ЗНОП еще две территории рядом с Луговым парком в Петродворцовом районе, также предложенные Амосовым. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, тем не менее, отметил скорость, с которой оппозиционер подготовил и внес поправки к внеочередному заседанию, начавшемуся сразу после основного.

- Вам респект и уважение, - заявил Макаров Амосову. 

Напомним, в настоящее время в Куйбышевском районном суде рассматривается иск группы жителей Калининского района об аннулировании разрешения на строительства Nova Arena 2, выданного компании “Анна Нова”.

Сергей Еремеев


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