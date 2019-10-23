Телеведущий Киселёв поведал о думах Путина о будущем преемнике

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, беседуя со студентами МГУ, сообщил, что ему доподлинно известно, о чем думает глава государства: в частности, уточнил телеведущий, мыслительный процесс Владимира Путина неустанно заботят думы о будущем преемнике.

"Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти", - цитирует заявление Киселева РБК.

Впрочем, имени предполагаемого сменщика Путина мэтр журналистики не назвал.

Президентские полномочия Путина истекают в 2024 году. Согласно Конституции, одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд.