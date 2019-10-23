Путин заявил о готовности РФ поддерживать ЦАР

Россия будет помогать Центральноафриканской республике поддерживать усилия местных властей для стабилизации ситуации в стране, сообщил Владимир Путин во время встречи с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой.

"Мы приветствуем ваш настрой на развитие сотрудничества с Россией в разных сферах. Понимаем, что перед вами как главой государства стоят непростые задачи по преодолению последствий затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране", - цитирует ТАСС обещания Путина.

Президент РФ отметил, что ЦАР - перспективный торговый партнер России на Африканском континенте, поэтому обоим государствам следует взаимодействовать теснее.

В Сочи 23 и 24 октября проходит саммит Россия-Африка и экономический форум. На него приглашены руководители всех государств южного континента.

Следует добавить, что в ЦАР на протяжении многих лет не утихает гражданская война. По неофициальным данным, там действуют военные инструкторы из ЧВК Вагнера, которую считают "аффилированной" с бизнесменом Евгением Пригожиным. 31 июля 2018 года в ЦАР жестоко убили трех российских журналистов, собиравшихся снимать фильм-расследование о ЧВК, - Алекcандра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.