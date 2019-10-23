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15:58

Сокуров: "Ленфильм" погибает, потому что его не любит Минкульт

фото ЗакС политика Сокуров: "Ленфильм" погибает, потому что его не любит Минкульт

Кинорежиссер и общественный деятель Александр Сокуров прокомментировал неурядицы, в последнее время преследующие его альма-матер - киностудию "Ленфильм", которая погрязла в крупных долгах и которой в связи с этим стали блокировать счета банки, в том числе государственные. По его признанию, происходящее является для него ни с чем не сравнимой драмой, как профессиональной, так и личной, и он знает, почему события приняли столь печальный оборот. Всему виной, уверяет знаменитый петербуржец, "деструктивная" политика, проводимая министром культуры Владимиром Мединским, отношения с которым у Сокурова "разрушены".

Что за этим стоит, понимаете, президенту не говорят. Министерство культуры просто не любит студию, не хочет, чтобы кинематограф развивался по стране. Они сторонники развития только московского кинематографического «садика», а все остальное может погибать, засыхать

Александр Сокуров - о финансовых проблемах "Ленфильма"

Как ни странно, на президента Владимира Путина у Сокурова надежда все еще остается: когда его не вводят в заблуждение и когда он лично во что-то вникает и вмешивается, бывает, что та или иная ситуация разрешается с пользой для всех, считает режиссер.

Накануне, 22 октября, стало известно о блокировке со стороны ФНС четырех счетов "Ленфильма" в ВТБ и банке "Райффайзен". У киностудии накопилось долгов более чем на 1,5 млрд рублей. В сентябре Путин поручил подчиненным помочь "Ленфильму".

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16:03    
"Ленфильм" процветал лишь в советское время, а сейчас нет режиссёров, сценаристов, артистов и тд. Культура, искусство, не только кино, в буржуазной России на нижайшем уровне, почти в агонии!

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