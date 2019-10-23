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16:20

Фигуранту дела о брошенном в офис ЕР файере Ейкину предъявили окончательное обвинение

фото ЗакС политика Фигуранту дела о брошенном в офис ЕР файере Ейкину предъявили окончательное обвинение

Фигуранту уголовного дела о брошенной в офис столичного отделения "Единой России" дымовой шашке Андрею Ейкину предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщается в Telegram-канале "Правозащита Открытки".

Как поделился адвокат Сергей Бадамшин, Ейкину инкриминируют хулиганство, совершенное по мотивам политической ненависти в отношении политической партии группой лиц по предварительному сговору, то есть ч. 2 ст. 213 УК РФ.

"Осознавая и понимая, что за их действиями могут наблюдать посторонние люди, [участники разбирательства] подошли по указанному адресу, где расположено помещение районного исполнительного комитета Всероссийской политической партии „Единая Россия“ и, реализуя намеченное преступное деяние, действуя в интересах всей преступной группы, показывая пренебрежительное отношение к обществу, грубо нарушая общественный порядок и явно пренебрегая общественными нормами поведения и морали, демонстративно начали хулиганские действия", - следует из постановления.

Как считают следователи, Ейкин вместе с Алексеем Кобаидзе, Еленой Горбань, Станиславом Речкаловым и Азатом Мифтаховым являются организаторами преступления: Горбань разбила окно в офисе ЕР, Кобаидзе забросил внутрь файер, Ейкин снял действо на телефон, а Речкалов опубликовал видео в интернете.

До этого молодых людей обвиняли в хулиганстве с применением оружия, однако этот признак преступления из обвинения убрали.

Год назад расследование было заморожено, однако в феврале 2019 года возобновлено вновь - тогда задержали аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

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