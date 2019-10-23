Не прошедшие в совет МО «Смольнинское» кандидаты идут на выборы в Шлиссельбург

Экс-кандидат в муниципальные депутаты МО «Смольнинское» Владимир Беличенко планирует участвовать в мунвыборах в Шлиссельбурге. Об этом он сообщил ЗАКС.Ру.

По словам Беличенко, на выборы он планирует идти вместе со своим бывшим конкурентом - исполнительным секретарем «Единой России» по Центральному району Александром Потякиным. Он также выдвигался в МО «Смольнинское», но ему отказали в регистрации.

- Мы с ним создаем сильную команду и собираемся выдвигаться на выборы в Шлиссельбург. Раньше нас знали как непримиримых врагов, я его снимал с выборов, а сегодня мы нашли консенсус, вступили в совместную деятельность и будем совместно одной командой выдвигаться на выборы, - сообщил Беличенко.

По его словам, команда пойдет при поддержке «Единой России», но участвовать в выборах будет как самовыдвиженцы. Беличенко уточнил, что в эту группу кандидатов войдут другие несостоявшиеся мундепы МО «Смольнинское»: Александр Демченко, Лариса Подгурская и Виктор Ложкин.

Фото предоставлено Владимиром Беличенко.

На фото (слева направо): Владимир Беличенко, Александр Потякин.



Потякин в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что личной неприязни к Беличенко у него нет. Судебные тяжбы во время выборной кампании – это просто политика, считает исполнительный секретарь ЕР в Центральном районе. Он также сообщил, что пока никуда не выдвигается.

- Нет, у меня сейчас другие дела. Но мало ли, может, что-то изменится. Сейчас я ничего сказать не могу, - сказал Потякин.

Также в ближайших выборах в Шлиссельбурге намерена участвовать «Партия социальной защиты», сообщил ЗАКС.Ру председатель совета Ленинградского регионального отделения партии Виктор Перов. Он также не смог получить мандат в МО «Смольнинское». Перов рассказал, что сейчас собрана команда из 12 человек.

- У нас уже уведомлена территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района. В пятницу будет заседание партии по выдвижению кандидатов в депутаты. Пока у нас уже набралось порядка 12 человек. Может, я тоже пойду. Я пока еще не принял решения. Поскольку я председатель отделения, может, будет правильно, если я этот список возглавлю, - сказал Перов.

Он также добавил, что сейчас жители Шлиссельбурга страдают из-за переругавшихся и поуходивших мундепов. Представители же «Партии социальной защиты» наведут порядок в муниципалитете, считает Перов.

- Раз партия направит – должны работать наши кандидаты. Навести порядок, чтобы не дать никому воровать из местного бюджета, не дать махинации всякие проводить, обманывать избирателей. Мы всё проедем, посмотрим. Навести железный сталинский порядок: никакого там гей-парада – запретить проводить. А то либералы, может, понапрутся там со своим «Яблоком», гей-парад хотят организовать. Но мы этого не дадим! – заявил председатель совета отделения партии.

Он добавил, что после выдвижения возможно сотрудничество с другими командами и кандидатами. При этом, уточнил Перов, сначала надо посмотреть, кто решит участвовать в выборах.

Напомним, в городском поселении Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленобласти выборы депутатов прошли 24 июня 2018 года. Согласно информации избирательной комиссии Ленинградской области, весной 2019 года свои полномочия сложили 8 из 16 депутатов – совет признали неправомочным. Досрочные выборы в Шлиссельбурге назначены на 15 декабря, период выдвижения начался с 19 октября.

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