Избиратель потребовал отменить результаты выборов на одном из участков МО «Морские ворота»

Член движения «Наблюдатели Петербурга» Глеб Чипига подал иск об отмене решения об итогах муниципальных выборов в МО «Морские ворота» на участке № 590, где он сам голосовал. Истец сообщил ЗАКС.Ру, что участковая комиссия в ночь после дня голосования не подписала на месте итоговый протокол.
- Они не подписали протокол в том помещении, в котором проводился подсчет голосов. Были и многочисленные нарушения самого порядка подсчета голосов, - отметил Чипига.
Предварительное заседание Кировского районного суда состоялось 23 октября. Следующее назначено на 1 ноября.
- Как ни странно, судья Светлана Елькина отказала мне не по всем ходатайствам об истребовании доказательств. Часть документов запросила, свидетелей согласилась вызвать, - рассказал истец.
Отметим, что это не единственный иск об отмене результатов выборов на участке МО «Морские ворота», который в настоящее время находится на рассмотрении Кировского районного суда.
Подробнее о подведении итогов выборов в «Морских воротах» читайте в материале ЗАКС.Ру.
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