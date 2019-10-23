Федотов о новом главе СПЧ: Предпочел бы видеть другого человека

Бывший председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, беседуя с корреспондентом "Ведомостей", сообщил, что был удивлен, когда узнал, кто стал его преемником.

"Конечно, я бы предпочел на месте [Валерия] Фадеева видеть другого человека - того, кто больше занимается сферой правозащиты, чем развитием гражданского общества", - отметил Федотов.

Кроме того, его озадачил тот факт, что Фадеев, помимо телевизионного прошлого, на данный момент является членом высшего совета "Единой России".

Свою отставку Федотов воспринял философски.

"Мне исполнилось 70 лет, и я, конечно, знал, что это предельный возраст для пребывания на государственной службе. Но то, что мне о моем увольнении сказали утром в прошлый вторник, - да, это было неожиданно", - констатировал правозащитник.

Со своим постом Федотов расстался 21 октября. Вместе с ним из СПЧ исключили политолога Екатерину Шульман, главу "Агоры" Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского, директора правозащитной организации "Восход" Евгения Боброва.