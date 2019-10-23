Профессор Соловей рассказал о планах власти по дальнейшей борьбе с оппозицией

Доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей, почти во всех своих выступлениях намекающий на свою особую, исключительную осведомленность о том, что касается кремлевского закулисья, предал огласке якобы новую, выработанную в кабинетах администрации президента стратегию борьбы с протестующими на улицах и в интернете. Отказавшись назвать источник информации, он заметил, что предложенный арсенал средств кажется ему неубедительным и в целом бесперспективным.

"При максимальной степени угрозы это введение в рамках страны чрезвычайного положения. Интернирование всех без исключения лидеров оппозиции, то есть заключение под стражу без предъявления каких-либо обвинений, и отключение во всех вариантах социальных сетей. Это, я считаю, самое слабое место плана: это как раз то, что нужно для придания политическому кризису общенационального масштаба", - рассказал он на YouTube-канале "Левого фронта".

На явное ожесточение, по мнению Соловья, власть сподвигла протестная московская волна минувшего лета, не нашедшая понимания ни у росгвардейцев, ни у судей: сотни людей после мирных демонстраций были задержаны, десятки избиты и арестованы. К таким результатам привело законное желание граждан иметь в стране честные выборы.