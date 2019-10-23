18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:15

В Совфеде сменились три сенатора

фото ЗакС политика В Совфеде сменились три сенатора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла отставку сразу трех сенаторов, следует из информации, опубликованной на сайте верхней палаты парламента.

Свои места покинули бывший заместитель генерального прокурора РФ Юрий Бирюков (Калмыкия), член президиума ЦК "Единой России" Оксана Бурико (Тува) и руководитель комитета Совфеда по вопросам безопасности и обороны Виктор Озеров (Хабаровский край).

Калмыкию отныне будет представлять Алексей Орлов, Туву - Дина Оюн, Хабаровский край - Дмитрий Приятнов. 

Появился и новый сенатор: им стал Сергей Горняков, представляющий Волгоградскую область.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:47 Ленобласти выделили 1,3 млрд рублей на строительство соцобъектов

18:26 Для Ленобласти закажут детские площадки в виде достопримечательностей

18:22 Сотрудник телеканала RT обвинил экс-супругу - официального представителя СКР - в побоях

17:57 Старинный дом на Васильевском острове надстроят мансардой

17:50 КРТИ расторг контракты с ЗАО "Пилон" на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов

17:30 В метрополитене поняли, как бороться с обрушением плитки на "Беговой" и "Новокрестовской"

17:15 В Совфеде сменились три сенатора

16:59 Профессор Соловей рассказал о планах власти по дальнейшей борьбе с оппозицией   2

16:55 Федотов о новом главе СПЧ: Предпочел бы видеть другого человека

16:35 Архангельского депутата-должника официально признали банкротом

16:31 Муниципал: Избиратель потребовал отменить результаты выборов на одном из участков МО «Морские ворота»

16:22 Не прошедшие в совет МО «Смольнинское» кандидаты идут на выборы в Шлиссельбург   1

16:20 Фигуранту дела о брошенном в офис ЕР файере Ейкину предъявили окончательное обвинение

16:08 Анохин намерен ограничить деятельность микрофинансовых организаций в России

15:58 Сокуров: "Ленфильм" погибает, потому что его не любит Минкульт   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru