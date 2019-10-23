В метрополитене поняли, как бороться с обрушением плитки на "Беговой" и "Новокрестовской"

Постоянное отслаивание и осыпание плитки на станциях "зеленой" ветки подземки "Беговой" и "Новокрестовской" побудили специалистов метрополитена поменять принцип и технологию их внутренней облицовки. Теперь стеновые панели будут крепиться прочнее.

"Вместо мокрого способа решено применить подсистему, что позволит избежать отслоения панелей и при необходимости оперативно выполнять работы по восстановлению панелей при дальнейшей эксплуатации. Пока для пассажирского глаза работа незаметна. Ближе к концу года начнутся видимые изменения", - пишет издание 78 со ссылкой на пресс-службу петербургского метро.

Отметим, что станции "Беговая" и "Новокрестовская были построены и открыты к чемпионату мира по футболу 2018 года, их техническое состояние и готовность с самого начала вызывали массу нареканий как у граждан, так и у надзирающих ведомств. Масла в огонь подливало то, что их строительство потребовало значительно больше средств и времени, чем планировалось изначально. Станции обошлись городу в 36,8 млрд рублей. Несмотря на это, протечки и связанное с ними осыпание плитки и штукатурки начались с самого дня открытия.