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17:50

КРТИ расторг контракты с ЗАО "Пилон" на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов

фото ЗакС политика КРТИ расторг контракты с ЗАО "Пилон" на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) расторг госконтракты с ЗАО "Пилон" на проведение реконструкционных работ на Гореловском и Лиговском путепроводах в Красносельском районе, уведомляет пресс-служба Смольного.

Причиной расторжения стало ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств согласно условиям заключенных договоров.

Работы на указанных объектах были заморожены весной текущего года. 

"Учитывая, что ЗАО «Пилон» является крупнейшим подрядчиком с многолетней историей и опытом в области строительства и реконструкции искусственных дорожных сооружений – мостов, путепроводов, набережных, заказчик неоднократно продлевал начало процедуры расторжения. Однако подрядная организация, несмотря на своевременную оплату всех ранее выполненных работы, так и не возобновила реконструкцию двух путепроводов", - отчитались в Смольном.

Нового подрядчика выберут до конца декабря 2019 года. Суммы работ будут рассчитаны после подготовки новой конкурсной документации. В КРТИ пообещали в кратчайшее время завершить начатое - с тем, чтобы наконец разгрузить существующую инфраструктуру.

Госконтракт на "реновацию" Гореловского путепровода обошелся Смольному в 897,6 млн рублей и был заключен в марте 2017 года. На данный момент готовность объекта составляет 57%.

В свою очередь госконтракт на реконструкцию Лиговского путепровода "Пилон" получил в мае 2018 года. Стоимость работ - 3,6 млрд рублей. Степень готовность объекта - 8%.

Добавим, на сегодняшнем заседании ЗакСа депутаты подвергли резкой критике работу КРТИ, упрекнув председателя ведомства в некомпетентности из-за срывов сроков сдачи обозначенных путепроводов.

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