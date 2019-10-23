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18:22

Сотрудник телеканала RT обвинил экс-супругу - официального представителя СКР - в побоях

фото ЗакС политика Сотрудник телеканала RT обвинил экс-супругу - официального представителя СКР - в побоях

Работник телеканала RussiaToday, оператор Александр Карюк обвинил бывшую жену - официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко - в избиении, заявив на неё в полицию, информирует издание Baza.

Согласно заявлению, Карюк, придя единожды домой, заявил экс-супруге, что после развода намеревается проживать на своей половине их квартиры, так как жилплощадь была приобретена на деньги его отца. По словам Карюка, данное заявление вызвало бурю негодования у Петренко, и она, не выдержав, набросилась на него с кулаками.

"Светлана стала меня оскорблять и выгонять из квартиры в присутствии двоих детей и матери. Далее она попыталась снять меня на телефон, но я отклонил ее руку с телефоном в сторону. Наши дети данные действия восприняли как агрессию по отношению к их матери и стали ее защищать, при этом повисли на моих руках. В этот момент подбежала мать Светланы, схватила меня за руки, а Светлана стала душить меня ремнем сумки, которая в тот момент находилась на мне (висела через плечо), при этом она громко кричала, чтобы я ее не бил, тем самым привлекая внимание соседей", - написал в своем заявлении оператор RT.

В семейном конфликте Карюк якобы получил серьёзные травмы, которые намеревается зафиксировать в ГКБ № 4 города Москвы.

Также в заявлении Карюк поведал об особом статусе супруги, назвав её "специальным субъектом".

Получить комментарий Петренко Baza не удалось.

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