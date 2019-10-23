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18:47

Ленобласти выделили 1,3 млрд рублей на строительство соцобъектов

фото ЗакС политика Ленобласти выделили 1,3 млрд рублей на строительство соцобъектов

Ленинградской области выделили 1,3 млрд рублей на возведение объектов социальной инфраструктуры, а именно детских садов и школ, передает пресс-служба администрации региона.

Минстрой согласился вложить в Ленобласть обозначенное количество средств для строительства 9 объектов в рамках программы "Стимул": так, на 6 школ, рассчитанных на 5015 мест, и 3 детсада на 845 мест с учетом средств из регионального бюджета всего будет потрачено 1,95 млрд рублей.

На данный момент в Новогорелово возводят школу на 550 мест, а в Кудрово заложили основы будущего детсада на 295 мест. К строительству школ на 640 мест в Новогорелово, на 1000 мест в Кудрово, на 825 мест в Янино и Сертолово, на 1175 мест в Мурино, а также садиков на 280 мест в Новогорелово и на 270 мест в Буграх приступят в 2020 году.

Также в следующем году будет направлена заявка на финансирование школ на 1200 мест в Янино и на 1600 мест в Кудрово, которые не попали в список программы "Стимул".

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