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19:36

Покидая Шиес "порожняком", сломались бензовозы

фото ЗакС политика Покидая Шиес "порожняком", сломались бензовозы

Доставившие топливо на место стройки скандального мусорного полигона на Шиесе, на обратном пути бензовозы увязли в бездорожье и сломались в нескольких километрах от станции: лопнули шины. Авторы и комментаторы в сообществе "Поморье - не помойка", возмущенные дневным визитом техники, охраняемой росгвардейцами, фотографируют неудачливых водителей, их автомобили и злорадствуют в комментариях.

По оценкам активистов, на территорию строительства "экотехнопарка" провезли несколько десятков бочек бензина.

Между тем, в Архангельске на площадь вышел активист с плакатом "Сегодня конституцию РФ снова переехали бензовозы на Шиесе. Ау, гарант?!".

Экоактивисты доступными им средствами, включая агитацию, борются с будущим полигоном и на самой местности, и в соцсетях. За последний год правительство региона заметно растеряло популярность.

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Фотография: "Поморье - не помойка"


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