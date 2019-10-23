Покидая Шиес "порожняком", сломались бензовозы

Доставившие топливо на место стройки скандального мусорного полигона на Шиесе, на обратном пути бензовозы увязли в бездорожье и сломались в нескольких километрах от станции: лопнули шины. Авторы и комментаторы в сообществе "Поморье - не помойка", возмущенные дневным визитом техники, охраняемой росгвардейцами, фотографируют неудачливых водителей, их автомобили и злорадствуют в комментариях.

По оценкам активистов, на территорию строительства "экотехнопарка" провезли несколько десятков бочек бензина.

Между тем, в Архангельске на площадь вышел активист с плакатом "Сегодня конституцию РФ снова переехали бензовозы на Шиесе. Ау, гарант?!".

Экоактивисты доступными им средствами, включая агитацию, борются с будущим полигоном и на самой местности, и в соцсетях. За последний год правительство региона заметно растеряло популярность.

Фотография: "Поморье - не помойка"

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