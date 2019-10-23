ЗакС и точечная градозащита

«Судебный квартал» теперь уже точно разместят на месте «Сада на Неве». ЗакС 23 октября сразу в двух чтениях принял законопроект, разрешающий застройку зеленой зоны. Взамен в ЗНОП включили шесть небольших участков в Центральном районе. Оппозиция посчитала обмен неравноценным.

Очередное заседание петербургского парламента началось с утверждения депутатских запросов единороссов. Сначала Алексей Цивилев, Денис Четырбок и Михаил Барышников подняли проблему затянувшейся реконструкции Лиговского путепровода. Ремонт превратившейся в двухполосную четырехполосной дороги, по словам Цивилева, с середины июня фактически не ведется, а к нему и его коллегам обращаются разгневанные жители юго-запада города.

Депутаты предложили губернатору Александру Беглову подумать о смене подрядчика. Несколькими часами позже в комитете по развитию транспортной инфраструктуры объявили, что уже подумали. Оказалось, что контракт с ЗАО «Пилон» был расторгнут еще 18 октября, а сейчас Смольный ищет новую подрядную организацию.

Также Цивилев и компания нажали главе города на больную мозоль: спросили, не считает ли он необходимым ускорить темпы ввода станций Красносельско-Калининской линии метро.

Еще одно больное место задел выступивший следом Константин Чебыкин. Представляя проблемы обустройства намывных территорий Васильевского острова, он заявил, что местные жители зимой сами выходили на расчистку снежных завалов и нанимали снегоуборочную технику за свой счет.

Главным образом выступление Чебыкина было посвящено нехватке социальных объектов в жилых комплексах, которые на намыве сдает компания Seven Suns Development. Некоторые факты, изложенные единороссом, вызвали вопросы у Александра Рассудова из КПРФ, пришедшего в Мариинский дворец из строительного бизнеса. Однако Чебыкина поддержал спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, который сам не так давно ярко проявил себя как градозащитник. Макаров высказался об уплотнительной застройке в центральной части Петербурга и в этот раз. Он заявил, что «пацаны, которые считают себя крутыми, строят в центре, что захотят», хотя людям не хватает школ, детских площадок и стадионов.

Менее чем через час градозащитные лозунги были слышны с других мест зала заседаний. Единороссы дружно выступили за предложение губернатора Беглова исключить из перечня зеленых насаждений общего пользования «Сад на Неве», чтобы там можно было построить новое здание Верховного суда и жилье для сотрудников его аппарата. В апреле готовившийся к выборам Беглов заявил, что «судебный квартал» не будет возводиться на набережной Малой Невы, а на этом месте разобьют новый арт-парк. Вскоре было объявлено, что квартал разместят в саду на Смольной набережной. Ранее там планировалось строительство музейного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», но позже власти города отказались от этой идеи, в том числе и из-за протестов местных жителей.

Началу строительства нового здания Верховного суда мешал только городской закон о зеленых насаждениях, защищавший «Сад на Неве». Беглов предложил внести в документ поправку и дать старт стройке в зеленой зоне. Идея возмутила нескольких оппозиционных депутатов.

- Самая неактуальная задача для российского правосудия - переезд Верховного суда, - заявил с трибуны лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский. - Что, нет других проблем? Я не помню, чтобы Верховный суд защищал права жертв политических репрессий в нашей стране практически каждый день. Я не помню, чтобы Верховный суд защищал нарушенные избирательные права, чтобы он своими решениями отменял сфальсифицированные результаты выборов.

Формально состоящий в той же фракции депутат Михаил Амосов отметил, что город мог бы предложить обществу и альтернативные варианты размещения «судебного квартала», например, Малоохтинскую набережную или новые намывные территории. Однако в целом идею переезда Верховного суда в Петербург Амосов поддержал и объявил, что будет голосовать за законопроект.

Категорически против выступили справедливороссы, давно критиковавшие идею размещения «судебного квартала» на Смольной набережной. Представитель «Справедливой России» Александр Егоров заявил, что реальная обеспеченность жителя Центрального района зелеными насаждениями составляет 4,42 кв. м и это более чем на полтора метра ниже минимального норматива. Его насторожило, что Смольный пообещал включить новые территории в перечень ЗНОП только во втором чтении законопроекта.

Однако второе чтение не заставило себя долго ждать. После завершения основного заседания, Макаров инициировал внеочередное, на котором вновь обсудили стройку в «Саду на Неве». В документ подали четыре поправки.

Глава комитета по городскому хозяйству Сергей Никешин предложил в знак компенсации включить в перечень ЗНОП шесть участков общей площадью около 3,6 га. Это безымянный сквер на площади Александра Невского и бульвары на улице Черняховского, на Захарьевской улице, на Синопской и Воскресенской набережных, а также набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до линии Октябрьской железной дороги.

Хотя на заседании ЗакСа эти территории никто не обсуждал, нашлись депутаты, которые посчитали замену не равноценной. Например, «яблочник» Вишневский заявил корреспонденту ЗАКС.Ру, что в ЗНОП внесли небольшие территории, которым вырубка и так не могла угрожать.

- Ничего нового от этого жители не получают. Во-первых, застроить их и так невозможно. Во-вторых, жители лишаются существующей зеленой зоны, а взамен не получают новой, просто в перечень в ЗНОП включаются территории, где уже растут деревья и кусты. Количество рекреационных территорий это не увеличивает, - уверен депутат.

Единоросс Четырбок, в свою очередь, отметил, что и «Сад на Неве» на полноценную рекреационную зону давно не тянет.

- Эта территория не представляет собой парка. Туда приходят выгуливать собак жители ближайших домов, которых не так много. Эта территория ограничена «Водоканалом» с одной стороны, с другой – Невой, а с третьей – жилым комплексом и Арбитражным судом. Говорить о том, что это излюбленное место для прогулок… Это миф. Гораздо больше пользы будет, если на шести новых территориях появятся скверы, - заявил Четырбок журналистам.

Свои поправки в закон о ЗНОП к внеочередному заседанию успел подготовить и депутат Амосов. Он предложил защитить от застройки участок в Муринском парке, а также окрестности Лугового парка в Петергофе. Единороссы голосовать по этим поправкам не стали, и они не прошли. После завершения заседания Амосов признался корреспонденту ЗАКС.Ру, что и не надеялся на поддержку парламентского большинства, но попыток отстоять зеленые территории и дальше не оставит. Парламентарий согласился с тем, что градозащитная деятельность в городе осуществляется выборочно:

- Мне некоторые депутаты говорили, что [по предложенным мною участкам] не было произведено инвентаризации. А по тем участкам, за которые сегодня голосовали, была инвентаризация? Ну конечно тоже нет. Все прекрасно понимают, что бульвар – это бульвар. Если я вижу на Муринском парке табличку, что здесь 179 деревьев, которые хотят вырубить, для меня это - инвентаризация. Мне больше ничего не нужно и, кстати, какое-то количество деревьев там уже вырубили.

Свою поправку в защиту Муринского парка Амосов теперь намерен представить во время второго чтения законопроекта Вячеслава Макарова о защите от застройки участка на улице Большой Разночинной.

текст: Сергей Еремеев /фото: Михаил Масленников

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