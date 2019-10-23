18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

20:20

Активисты собирают деньги на установку надгробия для могилы композитора Каравайчука

фото ЗакС политика Активисты собирают деньги на установку надгробия для могилы композитора Каравайчука

Фонд, основанный в честь знаменитого петербургского композитора-импровизатора, иногда называемого авангардистом, Олега Каравайчука, объявил о том, что ему требуются средства для установки надгробия на могиле. Последняя пришла в запущенное состояние во-многом из-за того, что у скончавшегося в глубокой старости музыканта не осталось родственников и близких друзей.

Сообщается, что комитет Смольного по промышленной политике, инновациям и торговле содействует в том, что касается бюрократических процедур, требующихся для каких-либо действий на Комаровском кладбище. Требующийся для украшения полузабытой могилы камень-валун уже найден.

"Комитет обещает подготовить документы, разрешающие установку надгробия до конца установочного периода осенью 2019 г. Финансовая поддержка со стороны Администрации невозможна. Поэтому смету от Комаровского кладбища планируется оплатить из частных средств друзей и поклонников Олега Николаевича", - говорится в заявлении фонда.

Каравайчук, считающийся одним из величайших и самых оригинальных пианистов XX века, скончался в 2016 году. Ему было 88 лет.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:58 Жители Пушкина жалуются на хитрости в режиме подачи тепла

20:20 Активисты собирают деньги на установку надгробия для могилы композитора Каравайчука

19:54 Фигурант дела "Нового величия" написал письмо из СИЗО   4

19:37 ЗакС и точечная градозащита   3

19:36 Покидая Шиес "порожняком", сломались бензовозы   1

18:58 Для борьбы с сосульками в 80 домах проложат "согревающий кабель"   1

18:47 Ленобласти выделили 1,3 млрд рублей на строительство соцобъектов

18:45 Смольный снизил ожидания по удовлетворенности петербуржцев госуслугами

18:26 Для Ленобласти закажут детские площадки в виде достопримечательностей

18:22 Сотрудник телеканала RT обвинил экс-супругу - официального представителя СКР - в побоях   1

17:57 Старинный дом на Васильевском острове надстроят мансардой

17:50 КРТИ расторг контракты с ЗАО "Пилон" на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов

17:30 В метрополитене поняли, как бороться с обрушением плитки на "Беговой" и "Новокрестовской"

17:15 В Совфеде сменились три сенатора

16:59 Профессор Соловей рассказал о планах власти по дальнейшей борьбе с оппозицией   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru