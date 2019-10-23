Активисты собирают деньги на установку надгробия для могилы композитора Каравайчука

Фонд, основанный в честь знаменитого петербургского композитора-импровизатора, иногда называемого авангардистом, Олега Каравайчука, объявил о том, что ему требуются средства для установки надгробия на могиле. Последняя пришла в запущенное состояние во-многом из-за того, что у скончавшегося в глубокой старости музыканта не осталось родственников и близких друзей.

Сообщается, что комитет Смольного по промышленной политике, инновациям и торговле содействует в том, что касается бюрократических процедур, требующихся для каких-либо действий на Комаровском кладбище. Требующийся для украшения полузабытой могилы камень-валун уже найден.

"Комитет обещает подготовить документы, разрешающие установку надгробия до конца установочного периода осенью 2019 г. Финансовая поддержка со стороны Администрации невозможна. Поэтому смету от Комаровского кладбища планируется оплатить из частных средств друзей и поклонников Олега Николаевича", - говорится в заявлении фонда.

Каравайчук, считающийся одним из величайших и самых оригинальных пианистов XX века, скончался в 2016 году. Ему было 88 лет.