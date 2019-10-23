Жители Пушкина жалуются на хитрости в режиме подачи тепла

Некоторые жители Пушкина, с начала осени добивавшиеся исправной подачи тепла в дома, сумели этого добиться только к ее середине, и то частично. Так, согласно рассказу местной активистки Дарьи (девушка попросила не называть ее фамилию), батареи в ее доме на Красносельском шоссе заработали 11 октября и работают до сих пор в полную силу только по утрам и вечерам. Между тем, в ее доме проживает 191 человек, среди которых значительная часть - пенсионеры.

"Проблема в том, что котельная теперь принадлежит частной компании "Гофра-2001", начальнику, которой на все наплевать, кроме денег. Я бы на месте органов заинтересовалась, как котельная военного завода оказалась в частных руках", - отметила в разговоре с ЗАКС.Ру жительница.

От губернатора Александра Беглова ей удалось добиться официального ответа, согласно которому дефекты в ближайшее время будут устранены, однако от этого вопрос, почему из-за халатности служб нужно оплачивать обогреватели и лекарства, не становится менее резонным.

"У нас адекватные люди живут, многое готовы терпеть, но сейчас все хотят гарантий, что зимой мы не окажемся в ситуации, когда просто напросто трубы лопнут из-за того, что кто не может устранить дефекты", - надеется она.

В настоящее время активистка агитирует жителей трех окрестных домов, подключенных к злополучной котельной, поучаствовать в составлении коллективного письма в городскую прокуратуру.

Отметим, что объезжая 23 октября город на предмет готовности некоторых домов к зиме, губернатор Александр Беглов отметил, что жалоб на отопление к нему и его команде не поступает, и, следовательно, с этой составляющей "зимней" проблемы администрация справилась.

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