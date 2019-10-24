Генпрокуратура предложила запретить СМИ писать о преступлениях подростков

Генпрокуратура предлагает запретить СМИ публиковать материалы о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, передает ТАСС.

Предложение озвучила глава управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генпрокуратуры Марина Зайцева во время круглого стола в Совете Федерации. По ее словам, внести соответствующие поправки в закон «О СМИ» ведомство предложило Минкомсвязи.

«Такая информация [о преступлениях несовершеннолетних] должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними», - сказала Зайцева.

По ее словам, в ходе проверок Генпрокуратура установила, что «приверженность криминальной субкультуре» среди подростков быстро распространяется через интернет. С начала года ведомство добилось блокировки семи тысяч сайтов, на которых «распространяли призывы к подключению к таким деструктивным движениям», сообщила Зайцева.

«Нельзя рассказывать о способах, как и что происходило с несовершеннолетними», - подчеркнула Зайцева.

«Мы поддерживаем инициативу по установлению ответственности провайдеров за распространение такой информации. Закрываем [сайты], а через 10 минут их становится в два раза больше», - отметила Зайцева.

Сейчас, согласно закону о СМИ, издания не имеют права публиковать персональные данные о несовершеннолетних, которые пострадали от противоправных действий.