Член ЦИК приехал на заседание ГИК по анализу муниципальных выборов

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко прибыл на заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по анализу прошедших муниципальных выборов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

ГИК должен представить отчет о мерах по совершенствованию работу избирательных комиссий, занимающихся муниципальными выборами. Шевченко сообщил, что в ЦИК поступило 1333 обращения по поводу их проведения, а в суды направлено 220 исков об оспаривании результатов. По словам члена ЦИК, название некоторых ИКМО стали нарицательными - в частности, «Екатерингофский».

Шевченко отметил, что цифры беспроцентные. По его словам, такого не было практически никогда, даже на выборах в 2014 году. Центральный избирком внимательно отслеживает происходящее и ждет информацию от ГИКа по анализу кампании.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова требовала от Горизбиркома проанализировать прошедшую кампанию. Центризбирком признал работу ГИКа на муниципальных выборах неудовлетворительной.

София Саттарова