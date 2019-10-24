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11:20

Член ЦИК приехал на заседание ГИК по анализу муниципальных выборов

фото ЗакС политика Член ЦИК приехал на заседание ГИК по анализу муниципальных выборов

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко прибыл на заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по анализу прошедших муниципальных выборов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

ГИК должен представить отчет о мерах по совершенствованию работу избирательных комиссий, занимающихся муниципальными выборами. Шевченко сообщил, что в ЦИК поступило 1333 обращения по поводу их проведения, а в суды направлено 220 исков об оспаривании результатов. По словам члена ЦИК, название некоторых ИКМО стали нарицательными - в частности, «Екатерингофский».

Шевченко отметил, что цифры беспроцентные. По его словам, такого не было практически никогда, даже на выборах в 2014 году. Центральный избирком внимательно отслеживает происходящее и ждет информацию от ГИКа по анализу кампании.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова требовала от Горизбиркома проанализировать прошедшую кампанию. Центризбирком признал работу ГИКа на муниципальных выборах неудовлетворительной.

София Саттарова

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