Не дождавшись квартиры, сирота порвал Конституцию и получил штраф за неуважение к власти

На жителя Новокузнецка Игоря Горланова завели дело о неуважении к власти за публикацию видео "ВКонтакте", в котором он рвет Основной закон страны. Дело в том, что Горланов - сирота, который на протяжении уже многих лет не может получить положенное ему по закону жилье. Отчаявшись, он и записал столь "дерзкий" ролик.

"На меня заведено административное дело о „явном неуважении к конституции“ из-за видеоролика, в котором я рву „Конституцию РФ“, по причине того, что члены партии „Единая Россия“ не соблюдают Конституцию, которая обязывает их выполнять свои функции по обеспечению меня жильем. <…> Даже по судебному решению", - сообщил Горланов у себя на странице в соцсети (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).

В разговоре с изданием "Сибирь.Реалии" адвокат молодого человека Мария Янкина уточнила, что сирота не может получить жилье на протяжении уже шести лет.

"Он не оскорблял Конституцию РФ, а показал, что государство не соблюдает ее принципы, а именно нарушает 40-ю статью Конституции", - поделилась защитница Горланова.

Исходя из того, что юноша публикует на своей странице "ВКонтакте", можно сделать вывод, что в последнее время он постоянно стоит в одиночных пикетах, пытаясь хоть как-то привлечь внимание к своей проблеме.