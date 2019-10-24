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11:53

Застройщика накажут за самовольный перенос строительного забора во дворе исторического дома

фото ЗакС политика Застройщика накажут за самовольный перенос строительного забора во дворе исторического дома

Застройщика ООО «Тележная 32» и компанию «Высота» привлекут к административной ответственности из-за незаконного захвата территории во дворе бывшего доходного дома Александро-Невской лавры, сообщили в петербургском отделении «Справедливой России».

О возбужденном деле сообщил вице-губернатор Николай Линченко в ответ на обращении депутата ЗакСа Алексея Ковалева. Парламентарий узнал о проблеме от жителей дома 153 по Невскому проспекту. Они рассказали, что застройщики, которые строят на Тележной улице, 32, новый жилой комплекс бизнес-класса, постоянно передвигают забор вглубь их двора, расширяя так строительную площадку. 16 октября рабочие передвинули часть забора на место контейнерной площадки, которая переехала практически под окна дома 153. Это было нарушением санитарных норм, согласно которым между окнами жилых домов и мусорными баками должно быть не менее 20 метров.

После обращения Ковалева сотрудники Государственной административно-технической инспекции провели проверку. В ответе Линченко указано, что сотрудники ГАТИ подтвердили факт переноса забора. Дела возбуждены в связи с нарушением требований к организации работ на стройплощадке. ООО «Тележная 32» направлено предостережение о недопустимости нарушений. Повторная проверка показала, что забор перенесли на место, в границах отведенного под застройку участках.


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