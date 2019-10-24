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12:23

Еще одному фигуранту дела о брошенном в офис ЕР файере предъявили окончательное обвинение

фото ЗакС политика Еще одному фигуранту дела о брошенном в офис ЕР файере предъявили окончательное обвинение

Фигурантке дела о брошенной в столичный офис "Единой России" дымовой шашке Елене Горбань предъявили обвинение в окончательной редакции, поделился с "МБХ медиа" адвокат Никита Таранищенко.

Активистку обвинили в хулиганстве, совершенном по мотивам политической ненависти в отношении политической партии группой лиц по предварительному сговору - часть 2 статьи 213 УК РФ. Днем ранее аналогичную статью инкриминировали другому участнику разбирательства Андрею Ейкину. 

"Предъявили хулиганство, как и всем остальным, мы с обвинением не согласны, вину не признаем. Ранее в обвинении указывалось „с использованием оружия“, а сейчас эксперт изменил толкование данного предмета - сказал, что это предмет, используемый „в качестве оружия“. Я не эксперт, но дымовая шашка не может быть использована в качестве оружия. Она не обладаем никаким убойным действием", - известил Таранищенко.

Адвокат добавил, что Горбань предлагали признать вину и рассмотреть дело в особом порядке без исследования доказательств, однако она отказалась.

Как считают следователи, Ейкин вместе с Горбань, Алексеем Кобаидзе, Станиславом Речкаловым и Азатом Мифтаховым являются организаторами преступления: Горбань разбила окно в офисе ЕР, Кобаидзе забросил внутрь файер, Ейкин снял действо на телефон, а Речкалов опубликовал видео в интернете.

До этого молодых людей обвиняли в хулиганстве с применением оружия, однако этот признак преступления из обвинения убрали.

Год назад расследование было заморожено, однако в феврале 2019 года возобновлено вновь - тогда задержали аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

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