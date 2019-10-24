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12:40

Песков о выборе преемника Путина: Сейчас об этом никто не думает

фото ЗакС политика Песков о выборе преемника Путина: Сейчас об этом никто не думает

Вопрос о преемнике президента Владимира Путина пока неактуален,  как и вопрос о поиске кандидатов в президенты, до выборов еще далеко, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Так Песков прокомментировал слова телеведущего Дмитрия Киселева, который на встрече со студентами МГУ заявил о мыслях Путина о будущем преемнике. Киселев утверждал, что Путин думает об этом «с утра до вечера» и считает безответственным «уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника».

Полномочия Путина на посту президента истекают в 2024 году. Согласно Конституции, одно и то же лицо не имеет права занимать пост главы государства более двух сроков подряд.

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16:38    
Пока не пройдёт согласование кандидатуры преемника в Пекине, а для этого должна пройти встреча тет-а-тет, ничто ещё не предопределено. Киселёв сказал, что "Путин думает". Может, он думает как уломать "старшего брата" Дэна?

15:11    
13:42 А такой есть? ПВО-пейсатель Стариков? Проворовался. Глуп. Нодовец Федоров? Просто клинический идиот. Деда Зю? Больше сралинистов нет.

13:51    
13:42 Тогда нужен батька Лукашенко! Он "мудрый, жёсткий, патриот Отечества (Союза России и Белоруси) до мозга костей и не хапуга" и, главное, не превращает своих друзей в олигархов и высокопоставленных чиновников. Здоровому гражданскому обществу России надо его подготовить к приёму власти в новом Союзе, с передачей приоритетных полномочий на союзный уровень! Все остальные преемники будут хуже в разы!

13:42    
Благом для России будет ,если на смену Путину придёт новый Сталин мудрый, жёсткий, патриот ОТечества до мозга костей и не хапуга! Здоровому гражданскому обществу России надо такого подготовить к приёму власти в стране! Все остальные преемники будут хуже в разы!

13:39    
Кто же из них лжец - Киселёв или Песков?

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