Пресс-секретарь Навального решила подать в суд на Маргариту Симоньян и её супруга

Соратница оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш известила, что намерена подать в суд на главреда телеканала RussiaToday Маргариту Симоньян.

Иск связан с фильмом "Крымский мост. Сделано с любовью", режиссером которого стал Тигран Кеосаян, а сценаристкой - его супруга, сама Симоньян.

Согласно сведениям Министерства культуры и Фонда кино, которые были опубликованы 22 октября, прокат обозначенной киноленты принес в государственную казну 70 млн рублей, получив изначально 100 млн рублей господдержки.

Ярмыш отметила, что за последние полтора месяца к Фонду борьбы с коррупцией и столичным оппозиционерам были предъявлены иски на сумму около 40 млн рублей - все связаны с протестами, прошедшими летом.

"И если на нас можно подать в суд за всякую ерунду, то я тоже подам. Я требую, чтобы Маргарита Симоньян возместила 100 миллионов рублей, взятых ей из бюджета на свой фильм, который оказался настолько плохим и скучным, что не окупился. Можете назвать это политическим жестом, но я сидеть и молчать не собираюсь", - декламировала Ярмыш, добавив, что понимает, что суд ей всенепременно откажет из-за отсутствия оснований для подачи иска.