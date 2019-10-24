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13:23

Пресс-секретарь Навального решила подать в суд на Маргариту Симоньян и её супруга

фото ЗакС политика Пресс-секретарь Навального решила подать в суд на Маргариту Симоньян и её супруга

Соратница оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш известила, что намерена подать в суд на главреда телеканала RussiaToday Маргариту Симоньян.

Иск связан с фильмом "Крымский мост. Сделано с любовью", режиссером которого стал Тигран Кеосаян, а сценаристкой - его супруга, сама Симоньян.

Согласно сведениям Министерства культуры и Фонда кино, которые были опубликованы 22 октября, прокат обозначенной киноленты принес в государственную казну 70 млн рублей, получив изначально 100 млн рублей господдержки.

Ярмыш отметила, что за последние полтора месяца к Фонду борьбы с коррупцией и столичным оппозиционерам были предъявлены иски на сумму около 40 млн рублей - все связаны с протестами, прошедшими летом.

"И если на нас можно подать в суд за всякую ерунду, то я тоже подам. Я требую, чтобы Маргарита Симоньян возместила 100 миллионов рублей, взятых ей из бюджета на свой фильм, который оказался настолько плохим и скучным, что не окупился. Можете назвать это политическим жестом, но я сидеть и молчать не собираюсь", - декламировала Ярмыш, добавив, что понимает, что суд ей всенепременно откажет из-за отсутствия оснований для подачи иска.

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16:12    
"Суд откажет из-за ОТСУТСТВИЯ ОСНОВАНИЙ, но иск подам." Странная позиция.Похоже на пердёж в лужу. Толку никакого, но зато вонь и шум. И хозяева оплатят.

15:18    
13:46, 13:57 той России, которая Путин, безусловно. А остальных тошнит от проделок этнической группировки. И Кургиняна в эту же компанию пиявок.

13:57    
Симоньян и Кеосаян - гордость России!!!

13:46    
Ярмыш-дура, а Симоньян-гордость России!!!

13:45    
На RT надо подавать в суд не в России. Тогда ещё есть какой-то шанс.

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