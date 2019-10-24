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14:18

Суд заочно арестовал сбежавшего на Украину фигуранта дела "Нового величия"

фото ЗакС политика Суд заочно арестовал сбежавшего на Украину фигуранта дела "Нового величия"

Люблинский суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела "Нового величия" Сергея Гаврилова, который сбежал из-под домашнего ареста на Украину, где попросил политубежища, передает "МБХ медиа". Также беглеца объявили в розыск.

О том, чтобы отправить Гаврилова снова в СИЗО, ходатайствовал прокурор, против выступила лишь защитница фигуранта, заявившая, что местонахождение её клиента ей не известно.

Адвокаты настаивали на выделении дела Гаврилова в отдельное производство, однако эту просьбу суд не удовлетворил.

Ранее стало известно о бегстве Гаврилова на Украину, где он запросил убежище. Во ФСИН эту информацию подтвердили.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества.

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16:43    
16:00 "Органы" с удовольствием бы и всех остальных по этому делу отправили под домашний арест, помогли сломать браслет и довезли до границы. Они вляпались в это дело, и теперь не знают как из него выпутаться.

16:00    
Это урок нашим органам. Подонкам по таким статьям не должно быть никакой меры пресечения, кроме ареста, и никакой возможностИ сделки со следствием. Должны сидеть по полной без УДО.

14:37    
14:28 Вы о терроризме?

14:28    
Бандера, Скрипаль, теперь на очереди Гаврилов...

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