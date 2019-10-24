Полиция приходила с обыском к координатору штаба Навального в Архангельске

Представители силовых структур пришли с обыском домой к координатору штаба политика Алексея Навального в Архангельске Андрею Боровикову, о чем он известил "МБХ медиа".

"Полицейские пришли по месту моей прописки, в поселок Обозерский. Вели себя предельно вежливо, извинялись. Ничего не забрали. Мать мою увезли на допрос. Адвоката я предоставить пока не смог и уже не успею — ближайший адвокат от села в ста километрах", - поделился Боровиков.

Следственные действия провели в рамках уголовного дела ФБК.

Напомним, уголовное дело об отмывании средств ФБК было возбуждено в начале августа. Сотрудникам фонда инкриминируют ч. 4 ст. 174 УК РФ (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следователи считают, что антикоррупционная организация Навального в 2016-2018 годах "легализовала" около 75,5 млн рублей, часть которых якобы была получена преступно.

После этого 12 сентября и 15 октября в сети штабов и в домах у сторонников Навального прошли масштабные обыски.